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Головна Новини дня У РФ засекретили дані смертності та народжуваності — яка причина

У РФ засекретили дані смертності та народжуваності — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 02:13
У Росстаті припинили публікувати демографічну статистику, щоб не вдалось дізнатись втрати окупантів в Україні
Кладовище з окупантами РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Державна структура Росстат, що займається підрахунками живих та померлих росіян, закрила дані про чисельність населення Росії. Тепер не зрозуміло, наскільки реально зменшилась чи збільшилась кількість громадян РФ.

Про це повідомляють опозиційні Кремлю MoscowTimes та Meduza.

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Чому у РФ засекретили статистику по населенню

Опозиційні журналісти пов'язують це з тим, що Кремль не може похизуватись приростом населення — народжуваність у РФ сильно впала і становить коефіцієнт 1.4, чого недостатньо для утримання балансу. Крім того, влада РФ не хоче, щоб за допомогою статистики "ліберали" та "іноагенти" підраховували кількість втрат Росії в Україні.

Офіційно в Росстаті кажуть, що мають право згідно з нещодавніми поправками для закону "тимчасово припиняти публікацію статистики".

Скільки ж у РФ росіян за останніми даними

Якщо вірити показникам Росстату на 1 квітня, то на території РФ нараховувалось 146,1 млн осіб, скоротившись з початку року на 61,1 тис. осіб.

За три місяці народилося 288,8 тис. осіб, 471,8 тис. померли, природне зменшення населення становило 183,3 тис. людина, яку на 2/3 компенсувала міграційний приріст: 121,9 тис. людина.

Раніше повідомлялось, що уперше за півтора століття Санкт-Петербург затопило у липні. Там навіть довелося закривати міську дамбу.

Додамо, ми повідомляли про те, що у азійській частині Росії масово горять ліси, під загрозою опинився один із регіональних центрів.

росія народжуваність населення смертність демографія
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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