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В РФ засекретили данные смертности и рождаемости — какая причина

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 02:13
В Росстате прекратили публиковать демографическую статистику, чтобы не удалось узнать потери оккупантов в Украине
Кладбище с оккупантами РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Государственная структура Росстат, занимающаяся подсчетами живых и умерших россиян, закрыла данные о численности населения России. Теперь не понятно, насколько реально уменьшилось или увеличилось количество граждан РФ.

Об этом сообщают оппозиционные Кремлю MoscowTimes и Meduza.

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Оппозиционные журналисты связывают это с тем, что Кремль не может похвастаться приростом населения - рождаемость в РФ сильно упала и составляет коэффициент 1.4, чего недостаточно для удержания баланса. Кроме того, власти РФ не хотят, чтобы с помощью статистики "либералы" и "иноагенты" подсчитывали количество потерь России в Украине.

Официально в Росстате говорят, что имеют право согласно недавним поправкам для закона "временно приостанавливать публикацию статистики".

Сколько же в РФ россиян по последним данным

Если верить показателям Росстата на 1 апреля, то на территории РФ насчитывалось 146,1 млн человек, сократившись с начала года на 61,1 тыс. человек.

За три месяца родилось 288,8 тыс. человек, 471,8 тыс. умерли, естественная убыль населения составила 183,3 тыс. человек, которую на 2/3 компенсировала миграционный прирост: 121,9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что впервые за полтора века Санкт-Петербург затопило в июле. Там даже пришлось закрывать городскую дамбу.

Добавим, мы сообщали о том, что в азиатской части России массово горят леса, под угрозой оказался один из региональных центров.

россия рождаемость население смертность демография
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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