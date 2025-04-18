Пєсков заявив про завершення мораторію на удари по енергетиці — в ОП відповіли

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про закінчення мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. В Офісі Президента України прокоментували його слова.

Про це радник президента з комунікацій Дмитро Литвин сказав у коментарі журналістам у пʼятницю, 18 квітня.

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"Місяць справді закінчився, але наразі жодних інших вказівок верховного головнокомандувача, президента Путіна не було", — сказав речник Кремля.

Початок дії мораторію Росія рахувала з 18 березня.

Реакція ОП

Литвин зазначив, що Україна вважає початком мораторію 25 березня. Саме тоді Білий дім опублікував відповідні заяви.

"Не знаю, з якого моменту заяви Пєскова щось для когось значать. Ми вважаємо початком домовленості з американською стороною 25 березня, коли Білий дім опублікував відповідні заяви. Але зважаючи на неадекватність росіян і дані розвідки — вчора президент Зеленський попередив про загрозу російських ударів по об’єктах енергетики в час напередодні Великодня або після нього", — наголосив він.

Нагадаємо, 17 квітня Зеленський попередив про загрозу російських обстрілів України на Великдень. Ймовірні, удари по енергетиці.

Раніше лідер США Дональд Трамп повідомив, що вже цього тижня очікується реакція Росії на ініціативу про повне припинення вогню.