Песков заявил о завершении моратория на удары по энергетике — в ОП ответили

Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об окончании моратория на удары по энергетической инфраструктуре. В Офисе Президента Украины прокомментировали его слова.

Об этом советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сказал в комментарии журналистам в пятницу, 18 апреля.

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"Месяц действительно закончился, но пока никаких других указаний верховного главнокомандующего, президента Путина не было", — сказал спикер Кремля.

Начало действия моратория Россия считала с 18 марта.

Реакция ОП

Литвин отметил, что Украина считает началом моратория 25 марта. Именно тогда Белый дом опубликовал соответствующие заявления.

"Не знаю, с какого момента заявления Пескова что-то для кого-то значат. Мы считаем началом договоренности с американской стороной 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующие заявления. Но учитывая неадекватность россиян и данные разведки — вчера президент Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики во время накануне Пасхи или после нее", — подчеркнул он.

Напомним, 17 апреля Зеленский предупредил об угрозе российских обстрелов Украины на Пасху. Вероятны, удары по энергетике.

Ранее лидер США Дональд Трамп сообщил, что уже на этой неделе ожидается реакция России на инициативу о полном прекращении огня.