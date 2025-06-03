Атака на Кримський міст 3 червня - що відомо

Кримський міст. Фото ілюстративне: ВВС

У вівторок, 3 червня, Кримський міст опинився під атакою дронів. Це вже не перший удар за добу.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Росіяни повідомляють, що зараз триває повторна атака на незаконну споруду. Цього разу — за допомогою безекіпажних катерів.

Окупаційна влада сповістила про припинення руху морського та пасажирського транспорту.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 червня, українські спецслужби реалізували чергову нестандартну операцію, втретє завдавши удару по Кримському мосту. Цього разу об'єктом атаки стали підводні конструкції опор переправи, які були успішно заміновані.

Крім того, окупаційна влада півострову готувалася до атаки на цей шляхопровід.