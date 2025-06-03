Атака на Крымский мост 3 июня - что известно

Крымский мост. Фото иллюстративное: ВВС

Во вторник, 3 июня, Крымский мост оказался под атакой дронов. Это уже не первый удар за сутки.

Об этом сообщают росСМИ.

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Россияне сообщают, что сейчас продолжается повторная атака на незаконное сооружение. На этот раз — с помощью безэкипажных катеров.

Оккупационные власти известили о прекращении движения морского и пассажирского транспорта.

Напомним, что сегодня, 3 июня, украинские спецслужбы реализовали очередную нестандартную операцию, в третий раз нанеся удар по Крымскому мосту. На этот раз объектом атаки стали подводные конструкции опор переправы, которые были успешно заминированы.

Кроме того, оккупационные власти полуострова готовились к атаке на этот путепровод.