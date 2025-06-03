Атака на Крымский мост 3 июня - что известно

В РФ заявили об очередной атаке на Крымский мост
Во вторник, 3 июня, Крымский мост оказался под атакой дронов. Это уже не первый удар за сутки.
Об этом сообщают росСМИ.
Что известно об обстреле Крымского моста
Россияне сообщают, что сейчас продолжается повторная атака на незаконное сооружение. На этот раз — с помощью безэкипажных катеров.
Оккупационные власти известили о прекращении движения морского и пассажирского транспорта.
Напомним, что сегодня, 3 июня, украинские спецслужбы реализовали очередную нестандартную операцию, в третий раз нанеся удар по Крымскому мосту. На этот раз объектом атаки стали подводные конструкции опор переправы, которые были успешно заминированы.
Кроме того, оккупационные власти полуострова готовились к атаке на этот путепровод.
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