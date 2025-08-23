Відео
Головна Новини дня У РФ заявили про атаку дронів на Санкт-Петербург і Москву

У РФ заявили про атаку дронів на Санкт-Петербург і Москву

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 22:50
Дрони атакували Санкт-Петербург і Москву 23 серпня
Місце атаки БпЛА. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 23 серпня, Санкт-Петербург, Москву та Ленінградську область Росії атакували невідомі безпілотники. У зв’язку з цим була призупинена робота місцевого аеропорта "Пулково".

Про це повідомили губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко та губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов у Telegram.

Читайте також:

Наслідки атаки

У зв’язку з атакою аеропорт "Пулково" тимчасово припинив роботу — десятки рейсів були затримані. У регіоні також попередили про можливе уповільнення мобільного інтернету.

Дрозденко закликав мешканців регіону утриматися від перебування біля промислових зон, підприємств та у громадських місцях через велику кількість безпілотників у повітряному просторі.

Бєглов повідомив про збиття дрона в Пушкінському районі та знищення ще одного безпілотника в Красносільському районі Санкт-Петербурга, уточнивши, що це сталося "на безпечній відстані від житлових будинків".

Нагадаємо, у ніч на 23 серпня окупанти випустили по Україні 49 дронів.

А Краматорськ на Донеччині за добу 22 серпня росіяни атакували десятки разів. Місто обстріли авіабомбами.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
