Дроны атаковали Санкт-Петербург и Москву 23 августа

Место атаки БпЛА. Фото: кадр из видео

Сегодня, 23 августа, Санкт-Петербург, Москву и Ленинградскую область России атаковали неизвестные беспилотники. В связи с этим была приостановлена работа местного аэропорта "Пулково".

Об этом сообщили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

В связи с атакой аэропорт "Пулково" временно прекратил работу — десятки рейсов были задержаны. В регионе также предупредили о возможном замедлении мобильного интернета.

Дрозденко призвал жителей региона воздержаться от пребывания возле промышленных зон, предприятий и в общественных местах из-за большого количества беспилотников в воздушном пространстве.

Беглов сообщил о сбитии дрона в Пушкинском районе и уничтожении еще одного беспилотника в Красносельском районе Санкт-Петербурга, уточнив, что это произошло "на безопасном расстоянии от жилых домов".

Напомним, в ночь на 23 августа оккупанты выпустили по Украине 49 дронов.

А Краматорск Донецкой области за сутки 22 августа россияне атаковали десятки раз. Город обстреляли авиабомбами.