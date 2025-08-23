Дроны атаковали Санкт-Петербург и Москву 23 августа

В РФ заявили об атаке дронов на Санкт-Петербург и Москву
Сегодня, 23 августа, Санкт-Петербург, Москву и Ленинградскую область России атаковали неизвестные беспилотники. В связи с этим была приостановлена работа местного аэропорта "Пулково".
Об этом сообщили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram.
Последствия атаки
В связи с атакой аэропорт "Пулково" временно прекратил работу — десятки рейсов были задержаны. В регионе также предупредили о возможном замедлении мобильного интернета.
Дрозденко призвал жителей региона воздержаться от пребывания возле промышленных зон, предприятий и в общественных местах из-за большого количества беспилотников в воздушном пространстве.
Беглов сообщил о сбитии дрона в Пушкинском районе и уничтожении еще одного беспилотника в Красносельском районе Санкт-Петербурга, уточнив, что это произошло "на безопасном расстоянии от жилых домов".
Напомним, в ночь на 23 августа оккупанты выпустили по Украине 49 дронов.
А Краматорск Донецкой области за сутки 22 августа россияне атаковали десятки раз. Город обстреляли авиабомбами.
