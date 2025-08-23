Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В РФ заявили об атаке дронов на Санкт-Петербург и Москву

В РФ заявили об атаке дронов на Санкт-Петербург и Москву

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 22:50
Дроны атаковали Санкт-Петербург и Москву 23 августа
Место атаки БпЛА. Фото: кадр из видео

Сегодня, 23 августа, Санкт-Петербург, Москву и Ленинградскую область России атаковали неизвестные беспилотники. В связи с этим была приостановлена работа местного аэропорта "Пулково".

Об этом сообщили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

В связи с атакой аэропорт "Пулково" временно прекратил работу — десятки рейсов были задержаны. В регионе также предупредили о возможном замедлении мобильного интернета.

Дрозденко призвал жителей региона воздержаться от пребывания возле промышленных зон, предприятий и в общественных местах из-за большого количества беспилотников в воздушном пространстве.

Беглов сообщил о сбитии дрона в Пушкинском районе и уничтожении еще одного беспилотника в Красносельском районе Санкт-Петербурга, уточнив, что это произошло "на безопасном расстоянии от жилых домов".

Напомним, в ночь на 23 августа оккупанты выпустили по Украине 49 дронов.

А Краматорск Донецкой области за сутки 22 августа россияне атаковали десятки раз. Город обстреляли авиабомбами.

Москва дроны война в Украине Россия Петербург
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации