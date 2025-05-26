Російські школярі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У школах Росії зі шкільного підручника з навколишнього світу для третього класу прибрали глави про країни Європи. Зникли глави "На півночі Європи", "Що таке Бенілюкс", "У центрі Європи", "Францією та Великою Британією" і "На півдні Європи".

Про це повідомляє опозиційне Кремлю видання "Вёрстка".

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Порівняння двох підручників. Фото: Вёрстка

З того, що було раніше, залишились тільки глави "Золоте кільце", "Країни — сусіди Росії" і "Всесвітня спадщина". Замість країн ЄС школярам пропонують докладніше дізнатися про Білорусь, Абхазію, Південну Осетію, Грузію, Азербайджан, Казахстан, Китай, КНДР і Монголію.

Видання зазначає, що зміни почали вносити ще 2022 року. Версія підручника за 2021 рік - остання, де розповідалося, що Росія на заході межує з Фінляндією, Норвегією, Естонією, Латвією та Литвою, а також із Польщею, Україною та Білоруссю. Там же детально описувалися визначні пам'ятки європейських країн та їхні культурні особливості.

"Столиця Фінляндії — Гельсінкі. Людину, яка приїхала в це місто, вражає насамперед чистота. Тут на вулиці важко знайти навіть маленький папірець. Така ж чистота всюди у Фінляндії", — йшлося в підручнику від 2021 року в розділі "На півночі Європи". Тепер цієї глави у підручнику немає.

Цікаво, що у виданні 2022 року автор підручника не згадував Україну, як країну, що має спільні кордони з Росією. В останніх двох випусках серед європейських країн коротко повідомляється лише про Фінляндію та Норвегію.

У підручнику також згадується "величезний внесок у розвиток усього людства" Китаю і наводиться зведення про Північну Корею. Після цього, замість опису особливостей європейських країн, ідуть глави про всесвітню спадщину ЮНЕСКО і "Велике надбання Росії".

Раніше повідомлялось, що в Росії адміністрація одного із цирків дала дітям з малозабезпечних сімей запрошення на виставу. Однак цим дітей лише образили, адже на квитках їх назвали "бідолахами".

А в тимчасово окупованому Маріуполі мешканців залишили без інтернету через зйомки пропагандистського фільму.