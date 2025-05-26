Российским школьникам больше не будут рассказывать о странах Европы и для этого изменили учебники

Российские школьники. Иллюстративное фото: росСМИ

В школах России из школьного учебника по окружающему миру для третьего класса убрали главы о странах Европы. Исчезли главы "На севере Европы", "Что такое Бенилюкс", "В центре Европы", "Францией и Великобританией" и "На юге Европы".

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю издание "Вёрстка".

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Сравнение двух учебников. Фото: Вёрстка

Из того, что было раньше, остались только главы "Золотое кольцо", "Страны — соседи России" и "Всемирное наследие". Вместо стран ЕС школьникам предлагают подробнее узнать о Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Китае, КНДР и Монголии.

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Издание отмечает, что изменения начали вносить еще в 2022 году. Версия учебника за 2021 год — последняя, где рассказывалось, что Россия на западе граничит с Финляндией, Норвегией, Эстонией, Латвией и Литвой, а также с Польшей, Украиной и Беларусью. Там же подробно описывались достопримечательности европейских стран и их культурные особенности.

"Столица Финляндии — Хельсинки. Человека, который приехал в этот город, поражает прежде всего чистота. Здесь на улице трудно найти даже маленькую бумажку. Такая же чистота повсюду в Финляндии", — говорилось в учебнике от 2021 года в разделе "На севере Европы". Теперь этой главы в учебнике нет.

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Интересно, что в издании 2022 года автор учебника не упоминал Украину, как страну, имеющую общие границы с Россией. В последних двух выпусках среди европейских стран кратко сообщается только о Финляндии и Норвегии.

В учебнике также упоминается "огромный вклад в развитие всего человечества" Китая и приводится сводка о Северной Корее. После этого, вместо описания особенностей европейских стран, идут главы о всемирном наследии ЮНЕСКО и "Великое достояние России".

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