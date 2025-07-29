Росія несподівано закрила 20 пунктів на кордоні з Україною

У РФ прокинулись — закрили 20 пунктів пропуску з Україною
Російський уряд прийняв рішення про офіційне закриття з 1 серпня 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Представники ДПСУ здивовані, адже українська сторона закрила їх відразу після широкомасштабної російської агресії.
Про це повідомляє Українська правда.
Чому РФ вирішила закрити ці пункти
Представник Державної прикордонної служби України Олександр Демченко висловив здивування щодо логіки російської сторони, яка оголосила про закриття пунктів пропуску на четвертому році повномасштабної війни. Він зазначив, що деякі з цих пунктів фактично розташовані на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, захоплених Росією ще у 2014 році.
Демченко нагадав, що рішенням уряду України всі пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією були закриті з початку повномасштабного вторгнення і там не здійснюються пропускні операції.
Своєю чергою у розпорядженні російського уряду йдеться про закриття 13 автомобільних та 7 залізничних пунктів пропуску, встановлених на підставі угоди між урядами Росії та України від 8 лютого 1995 року.
Водночас речник ДПСУ підкреслив, що Україна готова забезпечити повернення своїх громадян через будь-який пункт пропуску на кордоні, за умови, що Росія також буде сприяти цьому процесу.
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