Росія несподівано закрила 20 пунктів на кордоні з Україною

Пункт пропуску "Ізваріне" на тимчасово окупованій Луганщині. Фото: УНІАН

Російський уряд прийняв рішення про офіційне закриття з 1 серпня 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Представники ДПСУ здивовані, адже українська сторона закрила їх відразу після широкомасштабної російської агресії.

Про це повідомляє Українська правда.

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Перелік закритих пунктів пропуску між Україною та РФ. Фото: Скриншот

Представник Державної прикордонної служби України Олександр Демченко висловив здивування щодо логіки російської сторони, яка оголосила про закриття пунктів пропуску на четвертому році повномасштабної війни. Він зазначив, що деякі з цих пунктів фактично розташовані на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, захоплених Росією ще у 2014 році.

Демченко нагадав, що рішенням уряду України всі пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією були закриті з початку повномасштабного вторгнення і там не здійснюються пропускні операції.

Своєю чергою у розпорядженні російського уряду йдеться про закриття 13 автомобільних та 7 залізничних пунктів пропуску, встановлених на підставі угоди між урядами Росії та України від 8 лютого 1995 року.

Водночас речник ДПСУ підкреслив, що Україна готова забезпечити повернення своїх громадян через будь-який пункт пропуску на кордоні, за умови, що Росія також буде сприяти цьому процесу.

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