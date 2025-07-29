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У РФ прокинулись — закрили 20 пунктів пропуску з Україною

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 02:18
Росія несподівано закрила 20 пунктів на кордоні з Україною
Пункт пропуску "Ізваріне" на тимчасово окупованій Луганщині. Фото: УНІАН

Російський уряд прийняв рішення про офіційне закриття з 1 серпня 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Представники ДПСУ здивовані, адже українська сторона закрила їх відразу після широкомасштабної російської агресії.

Про це повідомляє Українська правда.

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Чому РФ вирішила закрити ці пункти

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Перелік закритих пунктів пропуску між Україною та РФ. Фото: Скриншот

Представник Державної прикордонної служби України Олександр Демченко висловив здивування щодо логіки російської сторони, яка оголосила про закриття пунктів пропуску на четвертому році повномасштабної війни. Він зазначив, що деякі з цих пунктів фактично розташовані на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, захоплених Росією ще у 2014 році.

Демченко нагадав, що рішенням уряду України всі пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією були закриті з початку повномасштабного вторгнення і там не здійснюються пропускні операції.

Своєю чергою у розпорядженні російського уряду йдеться про закриття 13 автомобільних та 7 залізничних пунктів пропуску, встановлених на підставі угоди між урядами Росії та України від 8 лютого 1995 року. 

Водночас речник ДПСУ підкреслив, що Україна готова забезпечити повернення своїх громадян через будь-який пункт пропуску на кордоні, за умови, що Росія також буде сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, раніше ми писали про правила перетину кордону для батьків з дітьми у 2025 році.

Також ми розповідали про те, без якого документу українців не пропустять до Румунії.

росія кордон війна в Україні ДПСУ виїзд за кордон
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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