Россия неожиданно закрыла 20 пунктов на границе с Украиной

В РФ проснулись — закрыли 20 пунктов пропуска с Украиной
Российское правительство приняло решение об официальном закрытии с 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной. Представители ГПСУ удивлены, ведь украинская сторона закрыла их сразу после широкомасштабной российской агрессии.
Об этом сообщает Украинская правда.
Почему РФ решила закрыть эти пункты
Представитель Государственной пограничной службы Украины Александр Демченко выразил недоумение относительно логики российской стороны, которая объявила о закрытии пунктов пропуска на четвертом году полномасштабной войны. Он отметил, что некоторые из этих пунктов фактически расположены на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, захваченных Россией еще в 2014 году.
Демченко напомнил, что решением правительства Украины все пункты пропуска на границе с Российской Федерацией были закрыты с начала полномасштабного вторжения и там не осуществляются пропускные операции.
В свою очередь в распоряжении российского правительства говорится о закрытии 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов пропуска, установленных на основании соглашения между правительствами России и Украины от 8 февраля 1995 года.
В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что Украина готова обеспечить возвращение своих граждан через любой пункт пропуска на границе, при условии, что Россия также будет способствовать этому процессу.
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