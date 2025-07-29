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Главная Новости дня В РФ проснулись — закрыли 20 пунктов пропуска с Украиной

В РФ проснулись — закрыли 20 пунктов пропуска с Украиной

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 02:18
Россия неожиданно закрыла 20 пунктов на границе с Украиной
Пункт пропуска "Изварино" на временно оккупированной Луганщине. Фото: УНИАН

Российское правительство приняло решение об официальном закрытии с 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной. Представители ГПСУ удивлены, ведь украинская сторона закрыла их сразу после широкомасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Перечень закрытых пунктов пропуска между Украиной и РФ. Фото: Скриншот

Представитель Государственной пограничной службы Украины Александр Демченко выразил недоумение относительно логики российской стороны, которая объявила о закрытии пунктов пропуска на четвертом году полномасштабной войны. Он отметил, что некоторые из этих пунктов фактически расположены на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, захваченных Россией еще в 2014 году.

Демченко напомнил, что решением правительства Украины все пункты пропуска на границе с Российской Федерацией были закрыты с начала полномасштабного вторжения и там не осуществляются пропускные операции.

В свою очередь в распоряжении российского правительства говорится о закрытии 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов пропуска, установленных на основании соглашения между правительствами России и Украины от 8 февраля 1995 года.

В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что Украина готова обеспечить возвращение своих граждан через любой пункт пропуска на границе, при условии, что Россия также будет способствовать этому процессу.

Напомним, ранее мы писали о правилах пересечения границы для родителей с детьми в 2025 году.

Также мы рассказывали о том, без какого документа украинцев не пропустят в Румынию.

россия граница война в Украине ГПСУ выезд за границу
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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