Повалений в Україні пам'ятник Леніну. Ілюстративне фото: росЗМІ

Мінкультури РФ замовило реставрацію мавзолею Леніна майже на 140 тисяч доларів.

У картці закупівлі йдеться про те, що підрядник має провести роботи "зі збереження об'єкта культурної спадщини федерального значення".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У заявці йдеться про протиаварійні та реставраційні роботи, а також про роботи "з пристосування до сучасного використання" мавзолею. Крім того, у проєктній документації до закупівлі йдеться про те, що під час робіт частина приміщень мавзолею має бути пристосована для "адміністративних потреб", зокрема підрядник повинен буде збільшити площу приміщення "для зберігання зброї".

Стверджується, що під час реставрації "вождя" не будуть виносити на свіже повітря. Роботи вдасться провести без цього.

В історико-культурній експертизі, датованій минулим роком, стан зовнішніх стін мавзолею, перекриттів і монолітного залізобетонного покриття оцінюють як "обмежено працездатний", а цегляні стіни малих колекторів і спусків у підтрибунні приміщення — як аварійний. Реконструкція триватиме до 19 червня 2027 року.

Тендер вже виграла фірма, яка, за даними опозиційних російських Telegram-каналів, має відношення до Генштабу РФ.

Раніше повідомлялось, що в Одесі знесли останнього Леніна. Точніше, активісти демонтували зображення ордена Леніна з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 квітня.

Також нагадаємо, що під час операції ЗСУ в Суджі "невідомі" провели декомунізацію міста. Місто теж лишилось без істукана "вождя світового пролетаріату".