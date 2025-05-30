В РФ хотят "подрихтовать" Ильича — сделают в мавзолее оружейную
Минкультуры РФ заказало реставрацию мавзолея Ленина почти на 140 тысяч долларов.
В карточке закупки говорится о том, что подрядчик должен провести работы "по сохранению объекта культурного наследия федерального значения".
Об этом сообщают российские СМИ.
Как хотят модернизировать мавзолей с Лениным
В заявке говорится о противоаварийных и реставрационных работах, а также о работах "по приспособлению к современному использованию" мавзолея. Кроме того, в проектной документации к закупке говорится о том, что во время работ часть помещений мавзолея должна быть приспособлена для "административных нужд", в частности подрядчик должен будет увеличить площадь помещения "для хранения оружия".
Утверждается, что во время реставрации "вождя" не будут выносить на свежий воздух. Работы удастся провести без этого.
В историко-культурной экспертизе, датированной прошлым годом, состояние наружных стен мавзолея, перекрытий и монолитного железобетонного покрытия оценивают как "ограниченно работоспособное", а кирпичные стены малых коллекторов и спусков в подтрибунные помещения — как аварийное. Реконструкция продлится до 19 июня 2027 года.
Тендер уже выиграла фирма, которая, по данным оппозиционных российских Telegram-каналов, имеет отношение к Генштабу РФ.
Ранее сообщалось, что в Одессе снесли последнего Ленина. Точнее, активисты демонтировали изображение ордена Ленина с памятника "Крылья победы" на площади 10 апреля.
Также напомним, что во время операции ВСУ в Судже "неизвестные" провели декоммунизацию города. Город тоже остался без истукана "вождя мирового пролетариата".
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