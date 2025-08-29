У Раді пропонують карати за образу та погрози військовим

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Верховній Раді пропонують карати українців за образу військових або їхніх близьких родичів. Крім того, хочуть встановити покарання за погрози насильством, а також знищенням майна. Законопроєкт ініціювала група народних депутатів на чолі з очільником комітету з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом.

Про це йдеться в законопроєкті №13384-1.

Покарання за образу військових та їхніх родичів

На урядовому порталі йдеться, що законопроєкт був рекомендований комітетом до прийняття ВРУ за основу. Його також хочуть доповнити статтею про погрозу або насильство щодо військовослужбовця та образа його честі та гідності.

Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Відомо, що за образу честі та гідності військових або їхніх родичів хочуть запровадити:

штрафи;

громадські роботи;

обмеження волі до трьох років.

За образу, а також за створення й поширення матеріалів з нею передбачено покарання: штраф у розмірі від 17 до 68 тисяч гривень (від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), від 120 до 240 годин громадських робіт, пробаційний нагляд строком до трьох років або обмеження волі на термін від одного до трьох років.

Карта законопроєкту. Фото: скриншот

А за погрози вбивством або знищенням майна хочуть карати до пʼяти років обмеження волі або позбавленням волі.

Нагадаємо, 3 серпня в Харкові чоловік вистрелив у ветерана ЗСУ, а згодом побив його. Правоохоронці затримали фігуранта.

А у травні в Львівській області група людей побила ветерана. Після боїв на фронті його перевели в ТЦК.