В Раде предлагают наказывать за оскорбление и угрозы военным

В Верховной Раде предлагают наказывать украинцев за оскорбление военных или их близких родственников. Кроме того, хотят установить наказание за угрозы насилием, а также уничтожением имущества. Законопроект инициировала группа народных депутатов во главе с главой комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом.

Об этом говорится в законопроекте №13384-1.

Наказание за оскорбление военных и их родственников

На правительственном портале говорится, что законопроект был рекомендован комитетом к принятию ВРУ за основу. Его также хотят дополнить статьей об угрозе или насилии в отношении военнослужащего и оскорбление его чести и достоинства.

Известно, что за оскорбление чести и достоинства военных или их родственников хотят ввести:

штрафы;

общественные работы;

ограничение свободы до трех лет.

За оскорбление, а также за создание и распространение материалов с ним предусмотрено наказание: штраф в размере от 17 до 68 тысяч гривен (от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан), от 120 до 240 часов общественных работ, пробационный надзор сроком до трех лет или ограничение свободы на срок от одного до трех лет.

А за угрозы убийством или уничтожением имущества хотят наказывать до пяти лет ограничения свободы или лишением свободы.

Напомним, 3 августа в Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его. Правоохранители задержали фигуранта.

А в мае во Львовской области группа людей избила ветерана. После боев на фронте его перевели в ТЦК.