Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Раде предлагают наказывать украинцев за оскорбления военных

В Раде предлагают наказывать украинцев за оскорбления военных

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:08
В Раде предлагают наказывать за оскорбление и угрозы военным
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Верховной Раде предлагают наказывать украинцев за оскорбление военных или их близких родственников. Кроме того, хотят установить наказание за угрозы насилием, а также уничтожением имущества. Законопроект инициировала группа народных депутатов во главе с главой комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом.

Об этом говорится в законопроекте №13384-1.

Реклама
Читайте также:

Наказание за оскорбление военных и их родственников

На правительственном портале говорится, что законопроект был рекомендован комитетом к принятию ВРУ за основу. Его также хотят дополнить статьей об угрозе или насилии в отношении военнослужащего и оскорбление его чести и достоинства.

null
Карточка законопроекта. Фото: скриншот

Известно, что за оскорбление чести и достоинства военных или их родственников хотят ввести:

  • штрафы;
  • общественные работы;
  • ограничение свободы до трех лет.

За оскорбление, а также за создание и распространение материалов с ним предусмотрено наказание: штраф в размере от 17 до 68 тысяч гривен (от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан), от 120 до 240 часов общественных работ, пробационный надзор сроком до трех лет или ограничение свободы на срок от одного до трех лет.

null
Карта законопроекта. Фото: скриншот

А за угрозы убийством или уничтожением имущества хотят наказывать до пяти лет ограничения свободы или лишением свободы.

Напомним, 3 августа в Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его. Правоохранители задержали фигуранта.

А в мае во Львовской области группа людей избила ветерана. После боев на фронте его перевели в ТЦК.

Верховная Рада война Украина военные наказание обиды
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации