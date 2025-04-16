Нардепка підтримала штрафи за порушення мовного закону в Україні

Урок української мови в школі. Фото: УНІАН

Народна депутатка Оксана Савчук заявила про необхідність адміністративних штрафів як одного з інструментів впливу на тих, хто ігнорує мовну політику або допускає порушення у сфері використання державної мови. Вона наголосила, що російського контенту в інформаційному просторі України залишається надто багато, що створює додаткові виклики.

Про це Оксана Савчук висловилась в ефірі Ранок.LIVE.

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За її словами, штрафи можуть стати вагомим аргументом для таких осіб. Також депутатка зазначила, що у Верховній Раді триває обговорення закону про профільну освіту, де, зокрема, порушується питання мов національних меншин.

"Тому адміністративні штрафи — це один з елементів тим людям, які дійсно роблять чи зауваження, чи щось, не отримують зворотні відповіді. Це є аргумент, тому я особисто підтримую. В нас зараз навіть триває дискусія щодо закону про профільну освіту, там взагалі питання стоїть мови нацменшин", — висловилась нардепка.

У цьому контексті Савчук виступає за чітке дотримання принципу: якщо освіта фінансується з державного бюджету, вона має здійснюватися винятково українською мовою.

"Ми маємо розуміти, що освіта в Україні має бути повністю українською мовою", — наголосила парламентарка.

На її думку, впровадження жорсткіших норм на цьому етапі — вимушений, але необхідний крок, спрямований на захист української мови та інформаційного простору держави.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах та в ЗМІ викликав резонанс випадок, коли в Києві у день атаки Росії по Сумах, від якої загинуло та травмувалися десятки людей, група підлітків слухала російську музику та глузувала з трагедії.

Тим часом в Одесі масово знімають банери та інші види реклам, які містять російську мову.