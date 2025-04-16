Нардеп поддержала штрафы за нарушение языкового закона в Украине

Урок украинского языка в школе. Фото: УНИАН

Народный депутат Оксана Савчук заявила о необходимости административных штрафов как одного из инструментов воздействия на тех, кто игнорирует языковую политику или допускает нарушения в сфере использования государственного языка. Она отметила, что российского контента в информационном пространстве Украины остается слишком много, что создает дополнительные вызовы.

Об этом Оксана Савчук высказалась в эфире Ранок.LIVE.

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По ее словам, штрафы могут стать весомым аргументом для таких лиц. Также депутат отметила, что в Верховной Раде идет обсуждение закона о профильном образовании, где, в частности, поднимается вопрос языков национальных меньшинств.

"Поэтому административные штрафы — это один из элементов тем людям, которые действительно делают или замечания, или что-то, не получают обратные ответы. Это аргумент, поэтому я лично поддерживаю. У нас сейчас даже идет дискуссия по закону о профильном образовании, там вообще вопрос стоит языка нацменьшинств", — высказалась нардеп.

В этом контексте Савчук выступает за четкое соблюдение принципа: если образование финансируется из государственного бюджета, оно должно осуществляться исключительно на украинском языке.

"Мы должны понимать, что образование в Украине должно быть полностью на украинском языке", — подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, введение более жестких норм на этом этапе — вынужденный, но необходимый шаг, направленный на защиту украинского языка и информационного пространства государства.

Напомним, недавно в соцсетях и в СМИ вызвал резонанс случай, когда в Киеве в день атаки России по Сумах, от которой погибли и травмировались десятки людей, группа подростков слушала русскую музыку и смеялась над трагедией.

Между тем в Одессе массово снимают баннеры и другие виды рекламы, которые содержат русский язык.