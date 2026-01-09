Відео
Головна Новини дня У ПС ЗСУ пояснили, від чого залежить успішне перехоплення ракет

У ПС ЗСУ пояснили, від чого залежить успішне перехоплення ракет

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 18:21
Юрій Ігнат розповів про можливості перехоплення ракет F‑16
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ігнат/Facebook

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, від чого залежить успішне перехоплення ворожих ракет. Також він розповів про можливості перехоплення "Калібрів" винищувачами F‑16.

Про все це Юрій Ігнат повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 9 січня.

Представник Повітряних сил зазначив, що F‑16 уже збивали по 7 крилатих ракет за один бій. Однак, за його словами, вони не завжди можуть працювати "з моря".

Ігнат зазначив, що F‑16 вже довели свою ефективність у бойових умовах. Зокрема, він наголосив, що ці літаки сьогодні є потужним інструментом саме для перехоплення крилатих ракет та "Шахедів".

Водночас представник ПС ЗСУ зауважив, що можливість збивати ракети ще на підльоті з моря залежить від багатьох факторів. Серед них — погодні умови, тактика застосування озброєння ворогом, наявність різних засобів у повітрі, а також розподіл авіації між регіонами.

"F-16 можуть в той час десь бути зосереджені на прикриття іншого регіону, вони не можуть стояти, скажімо, на аеродромах оперативних близько до лінії фронту. Тому що якщо противник має космічну розвідку чи агентуру, він може виявити та знищити ці літаки", — пояснив Ігнат.

Раніше Ігнат прокоментував запуск росіянами "Орєшніка" по Львівщині у ніч проти 9 січня.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити ракет та дронів під час масованої атаки РФ на Україну 9 січня.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
