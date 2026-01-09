Видео
В ВС ВСУ объяснили, от чего зависит успешный перехват ракет

В ВС ВСУ объяснили, от чего зависит успешный перехват ракет

Дата публикации 9 января 2026 18:21
Юрий Игнат рассказал о возможностях перехвата ракет F-16
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Игнат/Facebook

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, от чего зависит успешный перехват вражеских ракет. Также он рассказал о возможностях перехвата "Калибров" истребителями F-16.

Обо всем этом Юрий Игнат сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 9 января.

Читайте также:

Игнат о перехвате ракет и возможностях F-16

Представитель Воздушных сил отметил, что F-16 уже сбивали по 7 крылатых ракет за один бой. Однако, по его словам, они не всегда могут работать "с моря".

Игнат отметил, что F-16 уже доказали свою эффективность в боевых условиях. В частности, он отметил, что эти самолеты сегодня являются мощным инструментом именно для перехвата крылатых ракет и "Шахедов".

В то же время представитель ВС ВСУ отметил, что возможность сбивать ракеты еще на подлете с моря зависит от многих факторов. Среди них — погодные условия, тактика применения вооружения врагом, наличие различных средств в воздухе, а также распределение авиации между регионами.

"F-16 могут в то время где-то быть сосредоточены на прикрытии другого региона, они не могут стоять, скажем, на аэродромах оперативных близко к линии фронта. Потому что если противник имеет космическую разведку или агентуру, он может обнаружить и уничтожить эти самолеты", — объяснил Игнат.

Ранее Игнат прокомментировал запуск россиянами "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить ракет и дронов во время массированной атаки РФ на Украину 9 января.

обстрелы война в Украине атака F-16 Юрий Игнат баллистические ракеты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
