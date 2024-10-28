У прифронтовій зоні п’яний водій наїхав на бійців Айдару — що відомо

Бійці батальйону "Айдар". Фото: instagram.com/yuriymad

У прифронтовій зоні п'яний водій збив бійців батальйону "Айдар". Жодне судове засідання не дало поки результатів.

Про це повідомив військовий Юрій в Instagram у понеділок, 28 жовтня.

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За словами військового, ДТП сталася під час комендантської години. Внаслідок аварії бійці отримали тяжкі травми, однак керманич досі має посвідчення водія і продовжує їздити на авто.

Автомобіль фігуранта. Фото: instagram.com/yuriymad

Підозру фігуранту оголосили лише через два місяці. За цей час він переписав і продав своє майно, а також розлучився, оскільки його дружина працює в міськраді. Запобіжний захід водієві не обрали.

Постраждалий військовий. Фото: instagram.com/yuriymad

"Жодне судове засідання не дало ще результатів, його численні адвокати використовують всі можливі маніпуляції для затягування процесу", — розповів Юрій.

Рентгенівські знімки. Фото: instagram.com/yuriymad

Рентгенівські знімки. Фото: instagram.com/yuriymad

Наразі невідомо, де саме сталася ДТП та скільки захисників постраждало.

Допис військового. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові чоловік наїхав на працівників ТЦК на автомобілі, внаслідок чого є постраждалі.

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