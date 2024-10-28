У прифронтовій зоні п’яний водій наїхав на бійців Айдару — що відомо

У прифронтовій зоні п'яний водій збив військових, — бійці Айдару
У прифронтовій зоні п'яний водій збив бійців батальйону "Айдар". Жодне судове засідання не дало поки результатів.
Про це повідомив військовий Юрій в Instagram у понеділок, 28 жовтня.
Чоловік напідпитку збив військових
За словами військового, ДТП сталася під час комендантської години. Внаслідок аварії бійці отримали тяжкі травми, однак керманич досі має посвідчення водія і продовжує їздити на авто.
Підозру фігуранту оголосили лише через два місяці. За цей час він переписав і продав своє майно, а також розлучився, оскільки його дружина працює в міськраді. Запобіжний захід водієві не обрали.
"Жодне судове засідання не дало ще результатів, його численні адвокати використовують всі можливі маніпуляції для затягування процесу", — розповів Юрій.
Наразі невідомо, де саме сталася ДТП та скільки захисників постраждало.
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