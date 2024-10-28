В прифронтовой зоне пьяный водитель наехал на бойцов Айдара — что известно

Бойцы батальона "Айдар". Фото: instagram.com/yuriymad

В прифронтовой зоне пьяный водитель сбил бойцов батальона "Айдар". Ни одно судебное заседание не дало еще результатов.

Об этом сообщил военный Юрий в Instagram в понедельник, 28 октября.

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По словам военного, ДТП произошло во время комендантского часа. В результате аварии бойцы получили тяжелые травмы, однако водитель до сих пор имеет водительское удостоверение и продолжает ездить на авто.

Автомобиль фигуранта. Фото: instagram.com/yuriymad

Подозрение фигуранту объявили только через два месяца. За это время он переписал и продал свое имущество, а также развелся, поскольку его жена работает в горсовете. Меру пресечения водителю не выбрали.

Пострадавший военный. Фото: instagram.com/yuriymad

"Ни одно судебное заседание не дало еще результатов, его многочисленные адвокаты используют все возможные манипуляции для затягивания процесса", — рассказал Юрий.

Рентгеновские снимки. Фото: instagram.com/yuriymad

Рентгеновские снимки. Фото: instagram.com/yuriymad

Пока неизвестно, где именно произошло ДТП и сколько защитников пострадало.

Пост военного. Фото: скриншот

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