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У Повітряних силах показали роботу авіації по російському дрону

29 квітня 2025 16:20
Євгенія Брюховецька - редактор
У Повітряних силах показали, як винищувач збиває дрон РФ
Збиття дрона. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують знищувати ворожі повітряні цілі, якими росіяни атакують наші міста. Зокрема, дрони-камікадзе "шахед" збивають за допомогою винищувачів.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ у Facebook у вівторок, 29 квітня.

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Бойова робота винищувача

На відео показано роботу винищувача МіГ-29 Denfix, завданням якого є знищення російських крилатих ракет та дронів.

"Для відбиття ракетних ударів залучаються усі сили і засоби: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. За необхідності в небо для перехоплення цілей підіймається винищувальна авіація", — йдеться у повідомленні.

У повітряному командуванні розповіли, що зазвичай росіяни атакують "шахедами" вночі, але цього разу обстріл відбувся рано-вранці. Пілот винищувача розповів, що у світлу пору виявляти та знищувати дрони легше.

"Після підриву я був щасливий, що роблю добру справу і що вдалось на власні очі побачити знищений ворожий дрон, який не долетів до цілі і не знищив нічого на нашій рідній землі", — поділився він.

Відомо, що на бойовому рахунку льотчика понад два десятки знищених крилатих ракет і безпілотників.

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Скриншот допису 
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Скриншот допису

Нагадаємо, нещодавно поблизу Вовчанська прикордонники показали відео ліквідації 10 окупантів.

А 28 квітня Україна втратила винищувач Су-27 під час відбиття дронової атаки РФ, пілот встиг катапультуватися.

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