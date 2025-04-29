В Воздушных силах показали, как истребитель сбивает дрон РФ

Сбитие дрона. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские воздушные цели, которыми россияне атакуют наши города. В частности, дроны-камикадзе "шахед" сбивают с помощью истребителей.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Воздушного командования "Запад" ВС ВСУ в Facebook во вторник, 29 апреля.

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Боевая работа истребителя

На видео показана работа истребителя МиГ-29 Denfix, задачей которого является уничтожение российских крылатых ракет и дронов.

"Для отражения ракетных ударов привлекаются все силы и средства: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. При необходимости в небо для перехвата целей поднимается истребительная авиация", — говорится в сообщении.

В воздушном командовании рассказали, что обычно россияне атакуют "шахедами" ночью, но на этот раз обстрел состоялся рано утром. Пилот истребителя рассказал, что в светлое время обнаруживать и уничтожать дроны легче.

"После подрыва я был счастлив, что делаю доброе дело и что удалось воочию увидеть уничтоженный вражеский дрон, который не долетел до цели и не уничтожил ничего на нашей родной земле", — поделился он.

Известно, что на боевом счету летчика более двух десятков уничтоженных крылатых ракет и беспилотников.

Скриншот поста

Скриншот поста

Напомним, недавно вблизи Волчанска пограничники показали видео ликвидации 10 оккупантов.

А 28 апреля Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения дроновой атаки РФ, пилот успел катапультироваться.