У порту Кавказ в Росії загорівся буксир — що відомо

Пожежа на буксирі. Фото: росЗМІ

У Краснодарському краї РФ спалахнула пожежа на борту буксира в порту Кавказ. Інцидент стався 2 листопада, проте російська влада не розкриває жодних подробиць щодо причин займання та можливих постраждалих.

Про інцидент повідомила Південна транспортна прокуратура РФ.

У порту "Кавказ" спалахнув буксир

За фактом пожежі розпочато перевірку "виконання законодавства про безпеку судноплавства". Інші деталі російські відомства не оприлюднюють.

Порт "Кавказ" розташований на косі Чушка в Керченській протоці. Це невеликий транспортний вузол, що може приймати судна завдовжки до 130 метрів та з осадкою до п'яти метрів.

Також тут діє автомобільна паромна лінія, що з'єднує Краснодарський край і тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, що вночі у російському Туапсе дрони атакували нафтоналивний термінал та пошкодили танкер.

А також стало відомо, що СБУ здійснили серію успішних ударів по складах ворога на тимчасово окупованих територіях.