У порту Кавказ в Росії загорівся буксир — що відомо

У порту в Керченській протоці спалахнув російський буксир
У Краснодарському краї РФ спалахнула пожежа на борту буксира в порту Кавказ. Інцидент стався 2 листопада, проте російська влада не розкриває жодних подробиць щодо причин займання та можливих постраждалих.
Про інцидент повідомила Південна транспортна прокуратура РФ.
У порту "Кавказ" спалахнув буксир
За фактом пожежі розпочато перевірку "виконання законодавства про безпеку судноплавства". Інші деталі російські відомства не оприлюднюють.
Порт "Кавказ" розташований на косі Чушка в Керченській протоці. Це невеликий транспортний вузол, що може приймати судна завдовжки до 130 метрів та з осадкою до п'яти метрів.
Також тут діє автомобільна паромна лінія, що з'єднує Краснодарський край і тимчасово окупований Крим.
Нагадаємо, що вночі у російському Туапсе дрони атакували нафтоналивний термінал та пошкодили танкер.
А також стало відомо, що СБУ здійснили серію успішних ударів по складах ворога на тимчасово окупованих територіях.
