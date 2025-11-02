Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У порту в Керченській протоці спалахнув російський буксир

У порту в Керченській протоці спалахнув російський буксир

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 12:41
Оновлено: 12:42
У порту Кавказ в Росії загорівся буксир — що відомо
Пожежа на буксирі. Фото: росЗМІ

У Краснодарському краї РФ спалахнула пожежа на борту буксира в порту Кавказ. Інцидент стався 2 листопада, проте російська влада не розкриває жодних подробиць щодо причин займання та можливих постраждалих.

Про інцидент повідомила Південна транспортна прокуратура РФ.

Реклама
Читайте також:

У порту "Кавказ" спалахнув буксир

За фактом пожежі розпочато перевірку "виконання законодавства про безпеку судноплавства". Інші деталі російські відомства не оприлюднюють.

Порт "Кавказ" розташований на косі Чушка в Керченській протоці. Це невеликий транспортний вузол, що може приймати судна завдовжки до 130 метрів та з осадкою до п'яти метрів.

Також тут діє автомобільна паромна лінія, що з'єднує Краснодарський край і тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, що вночі у російському Туапсе дрони атакували нафтоналивний термінал та пошкодили танкер.

А також стало відомо, що СБУ здійснили серію успішних ударів по складах ворога на тимчасово окупованих територіях.

росія пожежа корабель порт флот
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації