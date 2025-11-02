Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В порту в Керченском проливе загорелся российский буксир

В порту в Керченском проливе загорелся российский буксир

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 12:41
обновлено: 13:24
В порту Кавказ в России загорелся буксир - что известно
Пожар на буксире. Фото: росСМИ

В Краснодарском крае РФ вспыхнул пожар на борту буксира в порту Кавказ. Инцидент произошел 2 ноября, однако российские власти не раскрывают никаких подробностей о причинах возгорания и возможных пострадавших.

Об инциденте сообщила Южная транспортная прокуратура РФ.

Реклама
Читайте также:

В порту "Кавказ" вспыхнул буксир

По факту пожара начата проверка "выполнения законодательства о безопасности судоходства". Другие детали российские ведомства не обнародуют.

Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе. Это небольшой транспортный узел, который может принимать суда длиной до 130 метров и с осадкой до пяти метров.

Также здесь действует автомобильная паромная линия, соединяющая Краснодарский край и временно оккупированный Крым.

Напомним, что ночью в российском Туапсе дроны атаковали нефтеналивной терминал и повредили танкер.

А также стало известно, что СБУ осуществили серию успешных ударов по складам врага на временно оккупированных территориях.

россия пожар корабль порт флот
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации