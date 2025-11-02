В порту Кавказ в России загорелся буксир - что известно

Пожар на буксире. Фото: росСМИ

В Краснодарском крае РФ вспыхнул пожар на борту буксира в порту Кавказ. Инцидент произошел 2 ноября, однако российские власти не раскрывают никаких подробностей о причинах возгорания и возможных пострадавших.

Об инциденте сообщила Южная транспортная прокуратура РФ.

В порту "Кавказ" вспыхнул буксир

По факту пожара начата проверка "выполнения законодательства о безопасности судоходства". Другие детали российские ведомства не обнародуют.

Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе. Это небольшой транспортный узел, который может принимать суда длиной до 130 метров и с осадкой до пяти метров.

Также здесь действует автомобильная паромная линия, соединяющая Краснодарский край и временно оккупированный Крым.

