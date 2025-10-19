Відео
У понеділок в Україні очікуються дощі та холод — прогноз Діденко

Дата публікації: 19 жовтня 2025 16:40
Оновлено: 16:40
автра українцям варто утеплитися — прогноз погоди
Жінка з зонтом. Фото: Новини.LIVE

Понеділок, 20 жовтня, стане одним із найпрохолодніших днів цього місяця — синоптик Наталка Діденко прогнозує дощі, заморозки та температуру не вище +6…+9°С. Водночас вже з вівторка очікується зміна погоди — поступове потепління до +14°С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook у неділю, 19 жовтня.

Читайте також:

Прогноз погоди на понеділок, 20 жовтня

За словами Наталки Діденко, найближчі дні будуть найхолоднішими у жовтні, а з вівторка в Україну поступово повернеться тепло. Вночі очікуються заморозки до -5°С у західних регіонах, а вдень температура триматиметься в межах +6…+9°С, на півдні та Закарпатті до +11°С. Понеділок буде вологим і прохолодним у більшості областей.

У понеділок в Україні очікуються дощі та холод — прогноз Діденко - фото 1
Допис Діденко у Facebook. Фото: скриншот

У Києві очікується дощ і температура близько +7…+8°С. Синоптики радять мешканцям столиці не забувати про теплий одяг і гарячі напої. Уже в четвер, 23 жовтня, температура в столиці підвищиться — очікується до +14°С.

"З вівторка потеплішає. Температура повітря поступово підвищуватиметься до +10…+14°, а на півдні та заході буде ще тепліше", — додала Діденко.

Понеділок стане останнім холодним днем перед коротким потеплінням, однак циклон спричинить опади майже по всій території країни, окрім заходу. Синоптики зазначають, що вже до кінця тижня в більшості областей встановиться комфортна осіння погода.

Нагадаємо, що посеред жовтня у Буковелі випав сніг, і територію курорту вкрило білим покривом, що зацікавило туристів.

Раніше ми також інформували, що наприкінці наступного тижня, орієнтовно з 22–23 жовтня, в Україні очікується коротке, але відчутне бабине літо.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
