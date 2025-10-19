Завтра украинцам стоит утеплиться - прогноз погоды

Женщина с зонтом. Фото: Новини.LIVE

Понедельник, 20 октября, станет одним из самых прохладных дней этого месяца — синоптик Наталья Диденко прогнозирует дожди, заморозки и температуру не выше +6...+9°С. В то же время уже со вторника ожидается изменение погоды — постепенное потепление до +14°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook в воскресенье, 19 октября.

Прогноз погоды на понедельник, 20 октября

По словам Наталки Диденко, ближайшие дни будут самыми холодными в октябре, а со вторника в Украину постепенно вернется тепло. Ночью ожидаются заморозки до -5°С в западных регионах, а днем температура будет держаться в пределах +6...+9°С, на юге и Закарпатье до +11°С. Понедельник будет влажным и прохладным в большинстве областей.

Сообщение Диденко в Facebook. Фото: скриншот

В Киеве ожидается дождь и температура около +7...+8°С. Синоптики советуют жителям столицы не забывать о теплой одежде и горячих напитках. Уже в четверг, 23 октября, температура в столице повысится - ожидается до +14°С.

"Со вторника потеплеет. Температура воздуха постепенно будет повышаться до +10...+14°, а на юге и западе будет еще теплее", — добавила Диденко.

Понедельник станет последним холодным днем перед коротким потеплением, однако циклон вызовет осадки почти по всей территории страны, кроме запада. Синоптики отмечают, что уже к концу недели в большинстве областей установится комфортная осенняя погода.

Напомним, что посреди октября в Буковеле выпал снег, и территорию курорта покрыло белым покровом, что заинтересовало туристов.

Ранее мы также информировали, что в конце следующей недели, ориентировочно с 22-23 октября, в Украине ожидается короткое, но ощутимое бабье лето.