На Полтавщині пролунали сигнали повітряної тривоги — що відбувається у місті

Робота ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Місцева влада Полтавщини закликає мешканців регіону залишатись в укриттях. У місті пролунала повітряна тривога.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформують Новини.LIVE.

Що відбувається у місті

Повідомлення про повітряну тривогу на Полтавщині. Фото: Скриншот

За інформацією Дяківнича, через повітряну атаку окупантів у місті чутно роботу ППО. Всіх мешканців закликають залишатись в укриттях.

Повітряна небезпека в Україні

Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 00:43 основні атаки окупантів спрямовані на Сумську, Чернігівську та Харківську області. Також під загрозою артобстрілів залишається Запорізька область.

Раніше повідомлялось, що у Харкові пролунали вибухи. У Харківській області триває повітряна тривога.

А пізно ввечері 5 лютого окупанти РФ атакували Запорізьку область. Без світла залишилися 12 тисяч абонентів.