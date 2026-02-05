На Полтавщині пролунали сигнали повітряної тривоги — що відбувається у місті

На Полтавщині працює ППО — окупанти атакують місто
Місцева влада Полтавщини закликає мешканців регіону залишатись в укриттях. У місті пролунала повітряна тривога.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформують Новини.LIVE.
Що відбувається у місті
За інформацією Дяківнича, через повітряну атаку окупантів у місті чутно роботу ППО. Всіх мешканців закликають залишатись в укриттях.
Повітряна небезпека в Україні
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 00:43 основні атаки окупантів спрямовані на Сумську, Чернігівську та Харківську області. Також під загрозою артобстрілів залишається Запорізька область.
Раніше повідомлялось, що у Харкові пролунали вибухи. У Харківській області триває повітряна тривога.
А пізно ввечері 5 лютого окупанти РФ атакували Запорізьку область. Без світла залишилися 12 тисяч абонентів.
Читайте Новини.LIVE!