Головна Новини дня На Полтавщині працює ППО — окупанти атакують місто

На Полтавщині працює ППО — окупанти атакують місто

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 23:56
На Полтавщині пролунали сигнали повітряної тривоги — що відбувається у місті
Робота ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Місцева влада Полтавщини закликає мешканців регіону залишатись в укриттях. У місті пролунала повітряна тривога.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відбувається у місті

У Полтавщині працює ППО — окупанти атакують місто - фото 1
Повідомлення про повітряну тривогу на Полтавщині. Фото: Скриншот

За інформацією Дяківнича, через повітряну атаку окупантів у місті чутно роботу ППО. Всіх мешканців закликають залишатись в укриттях.

Повітряна небезпека в Україні

У Полтавщині працює ППО — окупанти атакують місто - фото 2
Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 00:43 основні атаки окупантів спрямовані на Сумську, Чернігівську та Харківську області. Також під загрозою артобстрілів залишається Запорізька область.

Раніше повідомлялось, що у Харкові пролунали вибухи. У Харківській області триває повітряна тривога. 

А пізно ввечері 5 лютого окупанти РФ атакували Запорізьку область. Без світла залишилися 12 тисяч абонентів. 

Полтава ППО повітряна тривога війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
