Главная Новости дня В Полтавской области работает ПВО — оккупанты атакуют город

В Полтавской области работает ПВО — оккупанты атакуют город

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 23:56
На Полтавщине прозвучали сигналы воздушной тревоги — что происходит в городе
Работа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Местные власти Полтавщины призывает жителей региона оставаться в укрытиях. В городе прозвучала воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Что происходит в городе

В Полтавской области работает ПВО — оккупанты атакуют город - фото 1
Сообщение о воздушной тревоге на Полтавщине. Фото: Скриншот

По информации Дякивнича, из-за воздушной атаки оккупантов в городе слышна работа ПВО. Всех жителей призывают оставаться в укрытиях.

Воздушная опасность в Украине

В Полтавской области работает ПВО — оккупанты атакуют город - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Alerts.in.ua, на 00:43 основные атаки оккупантов направлены на Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Также под угрозой артобстрелов остается Запорожская область.

Ранее сообщалось, что в Харькове прогремели взрывы. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

А поздно вечером 5 февраля оккупанты РФ атаковали Запорожскую область. Без света остались 12 тысяч абонентов.

Полтава ПВО воздушная тревога война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
