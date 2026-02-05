На Полтавщине прозвучали сигналы воздушной тревоги — что происходит в городе

Работа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Местные власти Полтавщины призывает жителей региона оставаться в укрытиях. В городе прозвучала воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информируют Новини.LIVE.

Что происходит в городе

Сообщение о воздушной тревоге на Полтавщине. Фото: Скриншот

По информации Дякивнича, из-за воздушной атаки оккупантов в городе слышна работа ПВО. Всех жителей призывают оставаться в укрытиях.

Воздушная опасность в Украине

Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Alerts.in.ua, на 00:43 основные атаки оккупантов направлены на Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Также под угрозой артобстрелов остается Запорожская область.

Ранее сообщалось, что в Харькове прогремели взрывы. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

А поздно вечером 5 февраля оккупанты РФ атаковали Запорожскую область. Без света остались 12 тысяч абонентов.