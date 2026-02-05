На Полтавщине прозвучали сигналы воздушной тревоги — что происходит в городе

В Полтавской области работает ПВО — оккупанты атакуют город
Местные власти Полтавщины призывает жителей региона оставаться в укрытиях. В городе прозвучала воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информируют Новини.LIVE.
Что происходит в городе
По информации Дякивнича, из-за воздушной атаки оккупантов в городе слышна работа ПВО. Всех жителей призывают оставаться в укрытиях.
Воздушная опасность в Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Alerts.in.ua, на 00:43 основные атаки оккупантов направлены на Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Также под угрозой артобстрелов остается Запорожская область.
Ранее сообщалось, что в Харькове прогремели взрывы. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.
А поздно вечером 5 февраля оккупанты РФ атаковали Запорожскую область. Без света остались 12 тысяч абонентов.
