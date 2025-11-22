У Полтаві жінки опановують спецтранспорт через брак кадрів

Жінка за кермом вантажівки. Ілюстративне фото: kyiv24.news

У Полтаві через нестачу водіїв місто запустило проєкт, у межах якого жінок навчають керувати спецтранспортом. Випускниці вже кермують технікою, а також відновлено курси водіїв тролейбусів.

Про це розповіла секретарка міської ради та в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова на форумі "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка", який Асоціація прифронтових міст і громад провела спільно з Дніпропетровською ОВА, інформують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У Полтаві жінки опановують спецтранспорт — деталі

Секретарка міської ради та в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова розповіла, що у Полтаві жінки сідають за кермо спецтранспорту.

Вона зазначила, що черги на працевлаштування у місті немає.

"Щоб там не було, черги на працевлаштування у нас не стоять. Не стоять черги в органи місцевого самоврядування, з різних причин. Наприклад, те, що з чим ми зіштовхуємося, — водії спецтранспорту з технікою. Техніку можна купити. Хто на ній буде їздити? Хто за нею буде сидіти?", — зауважила представниця міської ради Полтави.

Водночас вона додала, що аби покращити ситуацію місто запустило спеціальний проєкт і навчає жінок. Тепер випускниці кермують спецтехнікою. Також відновили курси водіїв тролейбусів.

"Ми не жаліємось, ми шукаємо варіанти й будемо з ними справлятися", — наголосила Ямщикова.

Раніше ми інформували, яких пасажирів можуть не впустити в метро.

Також ми розповідали, що не можна перевозити в потягах "Укрзалізниці".