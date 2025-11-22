В Полтаве женщины осваивают спецтранспорт из-за нехватки кадров

Женщина за рулем грузовика. Иллюстративное фото: kyiv24.news

В Полтаве из-за нехватки водителей город запустил проект, в рамках которого женщин обучают управлять спецтранспортом. Выпускницы уже управляют техникой, а также восстановлены курсы водителей троллейбусов.

Об этом рассказала секретарь городского совета и и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова на форуме "Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка", который Ассоциация прифронтовых городов и громад провела совместно с Днепропетровской ОВА, информируют Новини.LIVE.

В Полтаве женщины осваивают спецтранспорт — детали

Секретарь городского совета и и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова рассказала, что в Полтаве женщины садятся за руль спецтранспорта.

Она отметила, что очереди на трудоустройство в городе нет.

"Чтобы там ни было, очереди на трудоустройство у нас не стоят. Не стоят очереди в органы местного самоуправления, по разным причинам. Например, то, что с чем мы сталкиваемся, — водители спецтранспорта с техникой. Технику можно купить. Кто на ней будет ездить? Кто за ней будет сидеть?", — отметила представительница городского совета Полтавы.

В то же время она добавила, что чтобы улучшить ситуацию город запустил специальный проект и обучает женщин. Теперь выпускницы управляют спецтехникой. Также возобновили курсы водителей троллейбусов.

"Мы не жалуемся, мы ищем варианты и будем с ними справляться", — отметила Ямщикова.

