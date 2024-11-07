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У Полтаві затримали чоловіків, що побили хлопця в ресторані

7 листопада 2024 21:56
Євгенія Брюховецька - редактор
Бійка у ресторані Полтави — нападників затримали правоохоронців
Затримання чоловіків. Фото: Офіс Генпрокурора
Євгенія Брюховецька - редактор

У Полтаві компанія чоловіків, серед яких був поліцейський та кримінальний авторитет, сильно побила хлопця. Наразі всіх нападників було затримано.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у четвер, 7 листопада.

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Бійка в ресторані у Полтаві

Так, було викрито та затримано начальника сектору одного із відділів ГУ НП в Полтавській області, місцевого бізнесмена та його помічника.

Відомо, що 2 листопада в одному із закладів відпочинку підозрювані завдали тілесних ушкоджень хлопцю, який заступився за свою дівчину. Його ушпиталили з численними травмами.

Напад на хлопця у полтавському ресторані - винуватців затримала поліція
Затримання чоловіків. Фото: Офіс Генпрокурора

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у хуліганстві, вчиненим групою осіб.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше ЗМІ оприлюднили відеозапис конфлікту, під час якого поліцейський з групою осіб напали на хлопця у Полтаві.

А у жовтні у селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина біля одного з кафе. Внаслідок інциденту був поранений правоохоронець, який перебував поза службою.

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