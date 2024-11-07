Драка в ресторане Полтавы - нападавших задержали правоохранителей

Задержание мужчин. Фото: Офис Генпрокурора

В Полтаве компания мужчин, среди которых был полицейский и криминальный авторитет, сильно избила парня. В настоящее время все нападавшие были задержаны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в четверг, 7 ноября.

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Драка в ресторане в Полтаве

Так, был разоблачен и задержан начальник сектора одного из отделов ГУ НП в Полтавской области, местный бизнесмен и его помощник.

Известно, что 2 ноября в одном из заведений отдыха подозреваемые нанесли телесные повреждения парню, который заступился за свою девушку. Его госпитализировали с многочисленными травмами.

Задержание мужчин. Фото: Офис Генпрокурора

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Ранее СМИ обнародовали видеозапись конфликта, во время которого полицейский с группой лиц напали на парня в Полтаве.

А в октябре в селе Софиевская Борщаговка произошла стрельба возле одного из кафе. В результате инцидента был ранен правоохранитель, который находился вне службы.