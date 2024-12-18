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У Полтаві керівник психлікарні на екскаваторі стріляв у людей

18 грудня 2024 16:56
Аркадій Пастула - Редактор
П'яний керівник психлікарні на екскаваторі влаштував стрілянину у Полтаві
П'яний керівник Полтавської обласної психлікарні Віктор Волошин. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

У Полтаві п'яний керівник обласної психлікарні Віктор Волошин заїхав у двір об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) на екскаваторі та намагався знести дерево горіха. Він пояснював це тим, що воно йому заважає. Крім того, чоловік влаштував стрілянину.

Про це повідомляє видання "Полтавщина" у середу, 18 грудня.

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До ЗМІ звернувся керівник ОСББ "Затишок на Балакіна" Олександр Литвиненко, який повідомив про інцидент. За його словами, подія сталася 16 грудня.

Литвиненко розповів, що Волошин не прописаний у цьому будинку, однак часто приїздить до однієї людини. А 16 грудня він прибув на екскаваторі у нетверезому стані та намагався знести дерево. 

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Екскаватор, на якому приїхав Волошин. Фото: "Полтавщина"

"На думку Волошина, воно йому заважає паркувати свій автомобіль біля будинку. Під час своїх маневрів він зруйнував паркан, яким мешканці огороджували насадження. Розпочався конфлікт між ним та мешканцями будинку. Як свої аргументи Волошин дістав травматичний пістолет і почав стріляти. На щастя, вчасно приїхала поліція. Тепер ми переживаємо, що він цю історію замне, й отакі "витівки" у нашому дворі будуть тривати й надалі", — розповів Литвиненко.

Що заявили в поліції

У поліції зазначили, що встановили всіх учасників конфлікту — чоловіки віком 40, 57 та 72 роки. Вони отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких наразі з’ясовується.

"Окрім цього, у 40-річного полтавця слідчими вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями. За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", — повідомив в поліції.

Нагадаємо, у Харкові нетверезий чоловік вкусив старшого лейтенанта патрульної поліції, що призвело до судового засідання.

Раніше в Одеській області троє чоловіків привели в дію димову шашку у супермаркеті.

алкоголь зброя стрілянина поліція конфлікт Полтава

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