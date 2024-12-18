Пьяный руководитель психбольницы на экскаваторе устроил стрельбу в Полтаве

Пьяный руководитель Полтавской областной психбольницы Виктор Волошин. Фото: скриншот с видео

В Полтаве пьяный руководитель областной психбольницы Виктор Волошин заехал во двор объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) на экскаваторе и пытался снести дерево ореха. Он объяснял это тем, что оно ему мешает. Кроме того, мужчина устроил стрельбу.

Об этом сообщает издание "Полтавщина" в среду, 18 декабря.

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В СМИ обратился руководитель ОСМД "Уют на Балакина" Александр Литвиненко, который сообщил об инциденте. По его словам, происшествие произошло 16 декабря.

Литвиненко рассказал, что Волошин не прописан в этом доме, однако часто приезжает к одному человеку. А 16 декабря он прибыл на экскаваторе в нетрезвом состоянии и пытался снести дерево.

Экскаватор, на котором приехал Волошин. Фото: "Полтавщина"

"По мнению Волошина, оно ему мешает парковать свой автомобиль возле дома. Во время своих маневров он разрушил забор, которым жители ограждали насаждения. Начался конфликт между ним и жителями дома. В качестве своих аргументов Волошин достал травматический пистолет и начал стрелять. К счастью, вовремя приехала полиция. Теперь мы переживаем, что он эту историю замнет и такие "выходки" в нашем дворе будут продолжаться и дальше", — рассказал Литвиненко.

Что заявили в полиции

В полиции отметили, что установили всех участников конфликта — мужчины в возрасте 40, 57 и 72 года. Они получили телесные повреждения, степень тяжести которых сейчас выясняется.

"Кроме этого, у 40-летнего полтавчанина следователями изъято устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями. По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — сообщил в полиции.

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