Вибух у Полтаві 4 січня ввечері

У Полтаві було чути вибух
Вибух у Полтаві було чути прямо зараз, пізно ввечері 4 січня. В цей момент над містом фіксували ворожий БпЛА.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Вибух у Полтаві ввечері 4 січня
"У Полтаві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:51.
За п'ять хвилин до цього військові попереджали, що над містом зафіксовано ударний БпЛА росіян. Мешканців Полтави закликали перебувати в укриттях.
Де оголосили тривогу
Станом 23:55 сигнал повітряної тривоги продовжується у Полтавській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Нагадаємо, що цього ж вечора вибухи чули у Київській області. Сили ППО в регіоні збивали ворожі БпЛА.
Також минулого вечора, 3 січня, звуки вибухів лунали у Києві на тлі атаки безпілотників росіян. Сили ППО теж працювали по ворожих цілях.
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