Вибух у Полтаві 4 січня ввечері

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух у Полтаві було чути прямо зараз, пізно ввечері 4 січня. В цей момент над містом фіксували ворожий БпЛА.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Вибух у Полтаві ввечері 4 січня

"У Полтаві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:51.

За п'ять хвилин до цього військові попереджали, що над містом зафіксовано ударний БпЛА росіян. Мешканців Полтави закликали перебувати в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом 23:55 сигнал повітряної тривоги продовжується у Полтавській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цього ж вечора вибухи чули у Київській області. Сили ППО в регіоні збивали ворожі БпЛА.

Також минулого вечора, 3 січня, звуки вибухів лунали у Києві на тлі атаки безпілотників росіян. Сили ППО теж працювали по ворожих цілях.