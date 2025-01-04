Взрыв в Полтаве 4 января вечером

В Полтаве был слышен взрыв
Взрыв в Полтаве был слышен прямо сейчас, поздно вечером 4 января. В этот момент над городом фиксировали вражеский БпЛА.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Взрыв в Полтаве вечером 4 января
"В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:51.
За пять минут до этого военные предупреждали, что над городом зафиксирован ударный БпЛА россиян. Жителей Полтавы призвали находиться в укрытиях.
Где объявили тревогу
По состоянию 23:55 сигнал воздушной тревоги продолжается в Полтавской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Напомним, что этим же вечером взрывы слышали в Киевской области. Силы ПВО в регионе сбивали вражеские БпЛА.
Также вчера вечером, 3 января, звуки взрывов прогремели в Киеве на фоне атаки беспилотников россиян. Силы ПВО тоже работали по вражеским целям.
Читайте Новини.LIVE!