Взрыв в Полтаве 4 января вечером

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Полтаве был слышен прямо сейчас, поздно вечером 4 января. В этот момент над городом фиксировали вражеский БпЛА.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрыв в Полтаве вечером 4 января

"В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:51.

За пять минут до этого военные предупреждали, что над городом зафиксирован ударный БпЛА россиян. Жителей Полтавы призвали находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию 23:55 сигнал воздушной тревоги продолжается в Полтавской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этим же вечером взрывы слышали в Киевской области. Силы ПВО в регионе сбивали вражеские БпЛА.

Также вчера вечером, 3 января, звуки взрывов прогремели в Киеве на фоне атаки беспилотников россиян. Силы ПВО тоже работали по вражеским целям.