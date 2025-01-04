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В Полтаве был слышен взрыв

4 января 2025 23:55
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрыв в Полтаве 4 января вечером
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрыв в Полтаве был слышен прямо сейчас, поздно вечером 4 января. В этот момент над городом фиксировали вражеский БпЛА.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрыв в Полтаве вечером 4 января

"В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:51.

За пять минут до этого военные предупреждали, что над городом зафиксирован ударный БпЛА россиян. Жителей Полтавы призвали находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию 23:55 сигнал воздушной тревоги продолжается в Полтавской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Взрыв в Полтаве 4 января - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этим же вечером взрывы слышали в Киевской области. Силы ПВО в регионе сбивали вражеские БпЛА.

Также вчера вечером, 3 января, звуки взрывов прогремели в Киеве на фоне атаки беспилотников россиян. Силы ПВО тоже работали по вражеским целям.

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