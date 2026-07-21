У Польщі жінка напала на двох 13-річних українок через українську мову

Польська поліція. Фото: Getty Images

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У польському місті Легниця правоохоронці розпочали розслідування після повідомлення про напад на двох 13-річних громадянок України. За попередніми даними, інцидент стався ввечері 19 липня біля місцевого басейну.

Як пише RMF24, про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецька, передає Новини.LIVE.

Що відомо про напад на українських школярок у Легниці

За словами речниці, поліцейські перевіряють обставини події та встановлюють, чи було порушено фізичну недоторканність неповнолітніх.

"Поліція в Легниці розслідує напад на двох 13-річних громадян України. Інцидент нібито стався минулої суботи приблизно о 21:00 на вулиці Полярній, біля басейну. Згідно з повідомленням, невідома жінка вдарила підлітків", — повідомила Галецька.

Речниця наголосила, що жодна людина не має права застосовувати насильство, особливо щодо дітей. Також представниця МВС зазначила, що попередньо мотивом нападу могло стати українське походження потерпілих.

За словами матері дівчаток, її доньки разом з іншими дітьми перебували біля басейну та розмовляли українською мовою. Жінка, яка також була на місці зі своїми дітьми, нібито почала робити школяркам зауваження через мову, кілька разів їх ображала, а згодом застосувала силу. Мати стверджує, що нападниця вдарила одну з її дочок, а також інших дітей, які намагалися заступитися за українок. За її словами, жінка прямо заявила, що зробила це через їхнє українське походження.

У польських правоохоронних органах підтвердили проведення слідчих дій. Наразі вони встановлюють усі обставини інциденту та перевіряють свідчення учасників події.

Як повідомляли Новини.LIVE, у польському Плоцьку стався інцидент за участю 15-річного громадянина України. За попередніми даними, конфлікт виник у громадському транспорті після того, як підліток заговорив українською мовою зі своїм товаришем, після чого зазнав агресії.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі стався черговий випадок агресії щодо українців. У місті Бельсько-Бяла чоловік словесно ображав українських дітей та залякував 12-річну дівчинку. На інцидент відреагували в Міністерстві закордонних справ України.