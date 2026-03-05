У Польщі під час операції проти міграції затримали 91 українця

Працівники міграційної служби ведуть порушника. Фото: x.com/MKierwinski

У Польщі під час загальнонаціональної операції проти нелегальної міграції затримали 140 іноземців, із них 91 є громадянинами України. Загалом прикордонники та інші служби провели майже 1800 перевірок законності перебування громадян.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський, передає Новини.LIVE.

Крім українців, у переліку затриманих названі 14 громадян Грузії, вісім білорусів, три молдованина та два росіянина. Також повідомляється про 29 осіб з інших країн. Окремо вказано, що сімох затримали за європейськими ордерами на арешт і за червоними оголошеннями Інтерполу.

Blisko 1800 kontroli i prawie 140 zatrzymań w całej Polsce to efekt wspólnej akcji @Straz_Graniczna i @PolskaPolicja. Funkcjonariusze sprawdzili legalność pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce. Wszczęto także 130 postępowań o zobowiązanie cudzoziemców do powrotu. pic.twitter.com/Tc4EDyaach — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) March 4, 2026

Паралельно з затриманнями правоохоронці провели майже 1800 перевірок щодо законності перебування іноземців на території Польщі. Прикордонна служба, за повідомленням, уже розпочала понад 110 адміністративних проваджень, які стосуються випровадження громадян.

Зазначимо, що Польща кардинально змінила правила перебування українців в країні з 2026 року. Читайте, що треба знати, а також кому з українців треба покинути Польщу впродовж 30 днів.