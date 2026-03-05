Відео
Головна Новини дня У Польщі затримали 91 українця і готують їх до депортації

У Польщі затримали 91 українця і готують їх до депортації

Дата публікації: 5 березня 2026 09:58
У Польщі під час операції проти міграції затримали 91 українця
Працівники міграційної служби ведуть порушника. Фото: x.com/MKierwinski

У Польщі під час загальнонаціональної операції проти нелегальної міграції затримали 140 іноземців, із них 91 є громадянинами України. Загалом прикордонники та інші служби провели майже 1800 перевірок законності перебування громадян.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

У Польщі затримали українців за порушення законів про міграцію

Крім українців, у переліку затриманих названі 14 громадян Грузії, вісім білорусів, три молдованина та два росіянина. Також повідомляється про 29 осіб з інших країн. Окремо вказано, що сімох затримали за європейськими ордерами на арешт і за червоними оголошеннями Інтерполу.

Паралельно з затриманнями правоохоронці провели майже 1800 перевірок щодо законності перебування іноземців на території Польщі. Прикордонна служба, за повідомленням, уже розпочала понад 110 адміністративних проваджень, які стосуються випровадження громадян.

Зазначимо, що Польща кардинально змінила правила перебування українців в країні з 2026 року. Читайте, що треба знати, а також кому з українців треба покинути Польщу впродовж 30 днів. 

Польща українці мігранти українці в Польщі депортація
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
