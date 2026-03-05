Видео
Главная Новости дня В Польше депортируют 91 украинца из-за нарушения закона

В Польше депортируют 91 украинца из-за нарушения закона

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 09:58
Операция в Польше против нелегальной миграции - 91 украинца депортируют
Работники миграционной службы ведут нарушителя. Фото: x.com/MKierwinski

Польша готовит депортацию 91 украинца, которых задержали во время операции против нелегальных игрантов. В общем арестовали 140 иностранцев. 

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

В Польше задержали украинцев за нарушение законов о миграции

Кроме украинцев, в перечне задержанных названы 14 граждан Грузии, восемь белорусов, три молдаванина и два россиянина. Также сообщается о 29 лицах из других стран. Отдельно указано, что семерых задержали по европейским ордерам на арест и по красным объявлениям Интерпола.

Параллельно с задержаниями правоохранители провели почти 1800 проверок законности пребывания иностранцев на территории Польши. Пограничная служба, по сообщению, уже начала более 110 административных производств, касающихся выдворения граждан.

Отметим, что Польша кардинально изменила правила пребывания украинцев в стране с 2026 года. Читайте, что надо знать, а также кому из украинцев надо покинуть Польшу в течение 30 дней.

Польша украинцы мигранты украинцы в Польше депортация
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
