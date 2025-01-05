У Польщі впала метеорологічна куля з Росії

Повітряна куля для метеоспостережень. Ілюстративне фото: polsatnews.pl

У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі, яке межує з Росією, поліція міста Елк розслідує походження метеорологічної кулі. Об'єкт знайшли в лісі.

Про це повідомляє Rmf24.

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Що відомо про кулю

ЗМІ пишуть, що ймовірно, йдеться про метеорологічний пристрій, запущений із території Росії. На кулі виявлено написи кирилицею, що може свідчити про її російське походження.

Під час огляду правоохоронцями було встановлено, що це обладнання призначене для вимірювання температури й вологості повітря. Згідно з попередніми оцінками, куля, ймовірно, прибула з Калінінградської області РФ.

Подібні знахідки у регіоні трапляються не вперше. Торік метеорологічні кулі, ймовірно з Росії, фіксували поблизу населених пунктів Веньгожево, Мілакув і Піш.

Вармінсько-Мазурське воєводство має спільний сухопутний кордон із Калінінградською областю Росії протяжністю 200 км.

Нагадаємо, нещодавно величезну повітряну кулю знайшли на литовському кордоні, вона прилетіла з території Білорусі. Куля була схожа на метеорологічний зонд і мала прив'язаний пакет прямокутної форми. Також ми писали про повітряну кулю, яка залетіла з Калінінградської області на територію Польщі у 2024 році.