В Польше упал метеорологический шар из России

Воздушный шар для метеонаблюдений. Иллюстративное фото: polsatnews.pl

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши, которое граничит с Россией, полиция города Елк расследует происхождение метеорологического шара. Объект нашли в лесу.

Об этом сообщает Rmf24.

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Что известно о шаре

СМИ пишут, что вероятно, речь идет о метеорологическом устройстве, запущенном с территории России. На шаре обнаружены надписи кириллицей, что может свидетельствовать о его российском происхождении.

В ходе осмотра правоохранителями было установлено, что это оборудование предназначено для измерения температуры и влажности воздуха. Согласно предварительным оценкам, шар, вероятно, прибыл из Калининградской области РФ.

Подобные находки в регионе случаются не впервые. В прошлом году метеорологические шары, вероятно из России, фиксировали вблизи населенных пунктов Веньгожево, Милакув и Пиш.

Варминско-Мазурское воеводство имеет общую сухопутную границу с Калининградской областью России протяженностью 200 км.

Напомним, недавно огромный воздушный шар нашли на литовской границе, он прилетел с территории Беларуси. Шар был похож на метеорологический зонд и имел привязанный пакет прямоугольной формы. Также мы писали о воздушном шаре, который залетел из Калининградской области на территорию Польши в 2024 году.