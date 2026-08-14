У Польщі спецслужби РФ планували вбити репера Kyivstoner

Репер Kyivstoner. Фото: kyivstoner/Instagram

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Репер і відеоблогер Kyivstoner міг стати жертвою замаху в Польщі. За даними польських ЗМІ, його вбивство нібито готував кілер, якого найняли російські спецслужби. Напередодні польські правоохоронці затримали росіянина, якого підозрюють у підготовці вбивства громадянина США та України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на польську радіостанцію RMF FM.

У Польщі готували вбивство Kyivstoner

Йдеться про Слевіна Дадяна, відомого під псевдонімом Kyivstoner. За наведеними у матеріалі даними, його справжнє ім'я — Альберт Васильєв.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Васильєва у нагляді та координації логістики постачання до Московської області безпілотників. За версією російської сторони, ці дрони мали використовуватися для атак на стратегічні об'єкти в Москві та її околицях.

За даними РФ, безпілотники мали контрабандою перевозити зі Словаччини через Польщу та Білорусь. Музиканта внесли до російського списку осіб, причетних до екстремістської та терористичної діяльності.

Кремль також стверджує, що репер співпрацює з українськими спецслужбами. Сам Васильєв ці звинувачення заперечує.

Що відомо про Kyivstoner

Слевін Дадян здобув популярність завдяки коротким гумористичним відео, які публікував в інтернеті. Він був одним із засновників відомого українського гурту "Гриби".

Згодом Дадян розпочав сольну кар'єру, зокрема під псевдонімом Kyivstoner. Також він знімався у фільмах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну репер публічно засудив російську агресію.

До 2022 року Васильєв багато часу проводив у Москві, де співпрацював із російським репером Василем Вакуленком, відомим під псевдонімом Баста. Через діяльність у РФ ще після анексії Криму та початку війни на Донбасі Kyivstoner ставав об'єктом критики в українському медійному просторі.

Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Васильєв разом із дружиною та малим сином виїхав із Києва до США. Там він перебував наступні два роки.

Із 2024 року він публічно заявляє, що проживає із сім'єю у Словаччині. Репер продовжує музичну діяльність, а також займається кіберспортом.

За його словами, він має американський паспорт, на ім'я Слевін Дадян.

Що відомо про затримання підозрюваного у змаху на Kyivstoner

Напередодні стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) спільно з поліцією затримало росіянина. За даними польських правоохоронців, чоловік за вказівкою російських розвідувальних служб готував убивство громадянина США та України.

За інформацією RMF FM, чоловіка затримали у Варшаві. Видання також зазначає, що він є вихідцем із Донбасу.

Раніше в Росії репера звинувачували у допомозі СБУ в підготовці атак. Крім того, на російському телебаченні реперу публічно погрожували вбивством.

Новини.LIVE інформували, що 13 серпня 2026 року польські спецслужби затримали росіянина, якого, за даними влади, завербували для вбивства громадянина України та США. Замах за завданням російських спецслужб планували здійснити у Варшаві. Завдяки спільній операції польських спецслужб і поліції злочину вдалося запобігти.

Новини.LIVE також писали, що у Польщі колишнього професійного бійця ММА звинувачують у жорстокому побитті громадянина України. Потерпілий зазнав тяжких травм голови та після операції перебував у критичному стані. Нападнику, який визнав провину, загрожує від трьох до 20 років ув'язнення.