Добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ в Любліні

Підписання контракту. Фото: Міноборони України

У п'ятницю, 28 лютого, в Польщі кількадесят добровольців, які є громадянами України, але постійно проживають за кордоном, уклали контракти зі Збройними силами України. Серед них українці зі США, Канади, Естонії, Норвегії та Німеччини.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Генеральний консул України в Любліні Олег Куць зазначив, що це вже третя група добровольців, які приєднуються до лав ЗСУ в рамках проєкту. За його словами, останнім часом заявки на участь у Легіоні все частіше подають жінки та молодь, а географія охочих значно розширюється.

Дипломат підкреслив важливість співпраці з польськими партнерами, яка дозволяє забезпечити повний цикл підготовки добровольців — від рекрутування за кордоном до розподілу в бойові підрозділи. Після трьох етапів навчання планується презентація ініціативи міжнародним партнерам, що дасть змогу залучати ще більше охочих із різних країн.

"Ми зацікавлені у тому, щоб добровольці пройшли три етапи навчання. Після цього можна буде презентувати проєкт нашим іноземним партнерам і поширювати його на інші країни. Це дозволить прискорити процес, адже географія і логістика теж займають певний час", — сказав Олег Куць.

Скільки добровольців вирішили приєднатися до ЗСУ

Зазначається, що перша група добровольців, які уклали контракт ще у листопаді 2024 року, вже навчаються на другому етапі підготовки, де опановують фах за обраними спеціальностями. Перш ніж добровольці вирушать на фронт, вони мають пройти цикл підготовки, який триває кілька місяців. Олег Куць заявив, що до Українського легіону подали понад 1500 заявок.

Представник рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петро Гаркуша заявив, що найбільшу роль у підготовці військових відіграють перші 45 днів базового вишколу. Надалі кожен доброволець може самостійно обрати спеціалізацію або ухвалити рішення разом із командиром. Найпопулярнішим напрямком серед молоді є оператори дронів, тоді як люди з досвідом водіння найчастіше обирають роботу водіїв. Жінки, зазвичай, зупиняються на медичних спеціальностях або зв’язку.

Які умови контракту в рамках добровольців

Контракт із ЗСУ можна підписати на рік, три роки або до завершення особливого періоду. Після вишколу на полігонах у Польщі військовослужбовці можуть продовжити навчання за спеціалізацією в інших місцях.

Перша група добровольців підписала контракти у листопаді, друга — у січні, а третя, що приєдналася в березні, демонструє, що ініціатива набирає обертів і залучає все більше українців із різних країн світу.

Нагадаємо, нещодавно нардепка Олександра Устінова заявила про виконання контрактів на виробництво САУ "Богдана".

Також Володимир Зеленський прокоментував недоліки у роботі контракту для добровольців віком від 18 до 24 років.