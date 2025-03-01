Добровольцы Украинского легиона подписали контракты с ВСУ в Люблине

Подписание контракта. Фото: Минобороны Украины

В пятницу, 28 февраля, в Польше несколько десятков добровольцев, которые являются гражданами Украины, но постоянно проживают за рубежом, заключили контракты с Вооруженными силами Украины. Среди них — украинцы из США, Канады, Эстонии, Норвегии и Германии.

Об этом сообщает Укринформ.

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Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць отметил, что это уже третья группа добровольцев, которые присоединяются к рядам ВСУ в рамках проекта. По его словам, в последнее время заявки на участие в Легионе все чаще подают женщины и молодежь, а география желающих значительно расширяется.

Дипломат подчеркнул важность сотрудничества с польскими партнерами, которое позволяет обеспечить полный цикл подготовки добровольцев — от рекрутирования за рубежом до распределения в боевые подразделения. После трех этапов обучения планируется презентация инициативы международным партнерам, что позволит привлекать еще больше желающих из разных стран.

"Мы заинтересованы в том, чтобы добровольцы прошли три этапа обучения. После этого можно будет презентовать проект нашим иностранным партнерам и распространять его на другие страны. Это позволит ускорить процесс, ведь география и логистика тоже занимают определенное время", — сказал Олег Куць.

Сколько добровольцев решили присоединиться к ВСУ

Отмечается, что первая группа добровольцев, которые заключили контракт еще в ноябре 2024 года, уже учатся на втором этапе подготовки, где овладевают профессией по выбранным специальностям. Прежде чем добровольцы отправятся на фронт, они должны пройти цикл подготовки, который длится несколько месяцев. Олег Куць заявил, что в Украинский легион подали более 1500 заявок.

Представитель рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петр Гаркуша заявил, что наибольшую роль в подготовке военных играют первые 45 дней базовой подготовки. В дальнейшем каждый доброволец может самостоятельно выбрать специализацию или принять решение вместе с командиром. Самым популярным направлением среди молодежи являются операторы дронов, тогда как люди с опытом вождения чаще всего выбирают работу водителей. Женщины, как правило, останавливаются на медицинских специальностях или связи.

Какие условия контракта в рамках добровольцев

Контракт с ВСУ можно подписать на год, три года или до завершения особого периода. После подготовки на полигонах в Польше военнослужащие могут продолжить обучение по специализации в других местах.

Первая группа добровольцев подписала контракты в ноябре, вторая — в январе, а третья, присоединившаяся в марте, демонстрирует, что инициатива набирает обороты и привлекает все больше украинцев из разных стран мира.

Напомним, недавно нардеп Александра Устинова заявила о выполнении контрактов на производство САУ "Богдана".

Также Владимир Зеленский прокомментировал недостатки в работе контракта для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.