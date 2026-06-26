У Польщі потяг "Інтерсіті" зіштовхнувся з приміським: є постраждалі

Аварія на залізниці у Польщі. Фото:

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Увечері 25 червня у Великопольському воєводстві Польщі сталася залізнична аварія — поблизу станції Бялослів'є зіткнулися два пасажирські потяги. Внаслідок інциденту кілька вагонів зійшли з рейок, є постраждалі.

Про це повідомляє польське видання Głos Wielkopolski, передає Новини.LIVE.

Які потяги зіткнулися

За попередньою інформацією, аварія сталася за участю поїзда PKP Intercity, який прямував за маршрутом Бялогард — Варшава, та регіонального потяга Polregio сполученням Піла — Бидгощ. За словами речника Державної пожежної служби Великопольського воєводства Мартіна Галаша, після зіткнення обидва поїзди частково зійшли з рейок.

Спеціальні служби ліквідовують наслідки зіткнення. Фото: Głos Wielkopolski

На місце оперативно прибули понад десять пожежних служб, згодом до ліквідації наслідків залучили додаткові підрозділи. У поїздах перебували близько 200 пасажирів. Усіх людей евакуювали, для них організували автобуси, які доставили пасажирів до місць призначення.

Польський потяг. Фото: Głos Wielkopolski

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом речник PKP Intercity Міхал Вжосек уточнив, що трьом особам надали медичну допомогу на місці, а ще п'ятьох доставили до лікарні для додаткового обстеження. Інформації про загиблих наразі немає.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Рух поїздів на ділянці Піла — Бидгощ тимчасово призупинено. Причини аварії встановлюватиме спеціальна комісія за участю представників Польських державних залізниць та відповідних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, влітку українці активно подорожують за кордон, обираючи для перетину державного кордону пункти пропуску в напрямку Польщі. У соцмережах пасажири скаржаться на посилені перевірки з боку польських прикордонників, зокрема ретельніший огляд багажу. Через це на пунктах пропуску утворюються черги, у яких людям доводиться чекати по кілька годин.

Також Новини.LIVE писали, що системних відмов громадянам України під час перетину кордону з Польщею наразі не зафіксовано. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що черги на пунктах пропуску пов’язані насамперед зі зростанням пасажиропотоку.