У Польщі невідомий чоловік побив жінку за українську мову

Автівка швидкої допомоги. Фото ілюстративне: кадр із відео

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У польському місті Гдиня зловмисник посеред вулиці напав на 40-річну українку. Чоловік зненацька вдарив жінку палицею по голові одразу після того, як та почала записувати голосове повідомлення рідною мовою. Потерпіла травмувалася, але госпіталізація їй не знадобилася.

Про це 31 липня повідомило Wiadomości, передає Новини.LIVE.

Напад серед білого дня та розшук нападника

Інцидент стався 30 липня близько 15:30 на сходах на вулиці Желязній, коли жінка поверталася з роботи. Нападник підійшов до пішохідки зі спини, двічі вдарив її дерев'яною палицею по потилиці, а потім одразу втік. Постраждала навіть не бачила зловмисника, бо той напав ззаду.

Лікарі обстежили потерпілу та наклали їй шви на рану. Жінка лікуватиметься амбулаторно. Її життю нічого не загрожує.

Правоохоронці оглянули місце нападу, зібрали докази, опитують свідків і шукають нападника. Доказів того, що побиття сталося саме через національність жінки, наразі немає. Щоправда, випадки агресії на ґрунті національної ненависті в Польщі трапляються вже не вперше. За словами заступника міністра внутрішніх справ країни Чеслава Мрочека, кількість таких правопорушень зросла на понад 30%.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на соцмережі та заяву Генерального консульства України у Вроцлаві повідомляв, що в Польщі молоді українці зазнали нападу через свій український акцент. Нападники побили пару просто посеред торгового центру. Потерпілі травмувалися.

Також Новини.LIVE з посиланням на речника Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуба Длубача писав про обрання запобіжного заходу підозрюваним у нападі на українське подружжя в Польщі. Двоє фігурантів перебуватимуть під вартою. Ще одного підозрюваного в побитті розшукують.