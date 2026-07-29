У Польщі двоє чоловіків чіплялися до українця в поїзді: їх висадили та оштрафували

Люди біля потяга. Фото: eastnews.pl

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Польщі в приміському поїзді двоє чоловіків влаштували конфлікт із 16-річним громадянином України. Після втручання провідника та інших пасажирів агресорів висадили з вагона, а згодом поліція притягнула їх до відповідальності.

Про це повідомляє Wirtualna Polska, передає Новини.LIVE.

У Польщі чоловіки чіплялися до українця в поїзді

Інцидент стався у поїзді, який курсував маршрутом Варшава — Тлущ, поблизу станції Кобилка-Оссув. За даними поліції, двоє чоловіків віком 20 та 22 роки почали чіплятися до неповнолітнього українця. Сам хлопець пізніше зізнався, що не розуміє, чому став об'єктом агресії.

У мережі також поширилося відео інциденту. На ньому видно, як один із чоловіків агресивно поводиться та вимагає, щоб українець залишив поїзд. У цей час чути голос жінки, яка українською мовою закликає хлопця не виходити. За повідомленнями користувачів соцмереж, нападники нібито також вигукували ксенофобські образи на адресу українців і білорусів. Водночас польська поліція заявила, що офіційних звернень із цього приводу не надходило.

Провідник намагався відокремити агресивного чоловіка від українського підлітка. Коли той спробував підійти до пасажира, який знімав конфлікт на відео, інші люди втрутилися. Після нетривалої штовханини чоловіків виштовхали з поїзда.

Як повідомила представниця поліції Анета Насіловська, мати українського хлопця не подавала заяви про злочин на ґрунті національної ненависті. Через це чоловіків притягнули до відповідальності за порушення громадського порядку. Під час перевірки правоохоронці встановили, що обидва порушники були тверезими. Кожному з них призначили штраф у розмірі 500 злотих. Поліція також зазначила, що не отримувала офіційних повідомлень про вигуки ксенофобського характеру, про які писали користувачі в інтернеті.

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