Україна
У Польщі чоловіки напали на українську пару в трамваї — деталі

У Польщі чоловіки напали на українську пару в трамваї — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 11:10
Напад на українську пару в Польщі — що трапилось
Напад на українців в Польщі. Фото: кадр з відео

У польському місті Познань двоє чоловіків напали на українську пару в трамваї. Причиною стало те, що українці спілкувалися рідною мовою.

Про це пише tvn24.

Читайте також:

Напад на українців у трамваї в Польщі

Про інцидент повідомив міський радник Анджей Прендук, який був свідком та опублікував відео в соцмережах. За його словами, це трапилося у познанському трамваї №13. 

"Почалося з вульгарних образ, чоловік відповів нападникам "дайте жінці спокій", а потім його повалили на землю, вдарили ногами, і рикошет влучив у жінку, яка намагалася його захистити", — описав радник.

За його словами, польські пасажири, які їхали в трамваї, одразу відреагували на дії хуліганів. Спершу вони намагалися заспокоїти їх словами, а потім почали відтягувати їх від українців. Водночас нападники вигукували тим, хто намагався їх відтягнути, що вони нібито роблять це "для них". 

Прендке заявив, що пара вирішила не звертатися в поліцію, але про всяк випадок він залишив їм свій номер телефону. 

"Але я залишив їм свій номер на випадок, якщо вони передумають. Я публікую це відео як попередження і для збереження цього в архіві - і, можливо, хтось упізнає цих чоловіків. На жаль, такі речі все ще відбуваються, і це жахливо. Ми маємо знати про це. Нульова терпимість до цих двох ідіотів", — підсумував міський радник. 

Проте у поліції заявили, що все ж розшукали хуліганів і затримала їх. Ними виявилися 27-річні місцеві жителі. Обом висунуть звинувачення, пов'язані з дискримінацією на етнічному ґрунті.

Нагадаємо, 8 грудня на Львівщині напали на артистів ансамблю "Гуцулія". Внаслідок цього вони отримали травми.

Незадовго фігурантам обрали запобіжні заходи. Одного з них взяли під варту. 

Польща бійка українці напад українська мова трамвай
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
